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Волчанск дома. Пограничники показали зачистку города (видео)

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Волчанск, Вторник 13 сентября 2022 09:24
Волчанск дома. Пограничники показали зачистку города (видео) Фото: пограничники показали зачистку Волчанска (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники зачищают следы российской оккупации в городе Волчанск Харьковской области. Видео из города обнародовали пограничники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!"- говорится в описании под видео.

Напомним, вчера в ССО "Азов" сообщили, что был освобожден и зачищен северо-восток Харьковской области - от поселка Веселое до города Волчанск.

Отметим, что ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области, а россияне теряют свои позиции и немогут их снова укрепить - актуальные карты боев на утро 11 сентября смотрите по ссылке.

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