Вовчанськ вдома. Прикордонники показали зачистку міста (відео)
Українські захисники зачищають сліди російської окупації в місті Вовчанськ Харківської області. Відео з міста оприлюднили прикордонники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
"Вовчанськ вдома. Прикордонники прибрали залишки непотребу. Слава Україні!" - йдеться в описі під відео.
Нагадаємо, вчора в ССО "Азов" повідомили, що було звільнено та зачищено північний схід Харківської області - від селища Веселе до міста Вовчанськ.
Зазначимо, що ЗСУ продовжують своє просування в Харківській області, а росіяни втрачають свої позиції та не можуть їх знову зміцнити - актуальні карти боїв на ранок 11 вересня дивіться за посиланням.
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