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Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за 35 млн долларов

Новости » Экономика    14.11.2018 - 09:09
Вокзал Grand Central в Нью-Йорке продадут за 35 млн долларов
Фото: Grand Central в Нью-Йорке (GettyImages)

Его купит Metropolitan Transportation Authority

Крупная американская транспортная компания, оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) приняла решение купить Центральный вокзал Нью-Йорка (США). Об этом заявили в пресс-службе компании, сообщает РБК-Украина со сылкой на Bloomberg.

Сделку, по данным агентства, уже одобрил финансовый комитет компании. Ее стоимость составит 35 млн долларов.

Кроме того, Metropolitan Transportation Authority собирается приобрести нью-йоркскую пригородную железную дорогу Метро-Север, а также купить пригородную железнодорожную линию Hudson Line.

В настоящее время эти пути, согласно сообщению MTA, находятся во владении компании с ограниченной ответственностью Midtown Trackage Ventures.

Ей, как отмечает Bloomberg, принадлежат активы, которые когда-то были у железной дороги первого класса PennCentral Transportation (в 1970-х годах она обанкротилась).

Ожидается, что полностью покупка нью-йоркского Центрального вокзала, пригородной железной дороги Метро-Север и линии Hudson Line Metropolitan Transportation Authority будет одобрена 15 ноября.

Сделка, по его информации, будет закрыта через 11 месяцев. Сейчас Metropolitan Transportation Authority арендует эти активы.

Напомним, правительство Латвии поддержало приобретение четырех вертолетов Black Hawk общей стоимостью 175 млн евро и заключение межправительственного соглашения с США.

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