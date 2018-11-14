Вокзал Grand Central у Нью-Йорку продадуть за 35 млн доларів

Фото: Grand Central в Нью-Йорку (GettyImages)

Його купить Metropolitan Transportation Authority

Велика американська транспортна компанія, оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) прийняла рішення купити Центральний вокзал Нью-Йорка (США). Про це заявили в прес-службі компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Угоду, за даними агентства, вже схвалив фінансовий комітет компанії. Її вартість складе 35 млн доларів.

Крім того, Metropolitan Transportation Authority збирається придбати нью-йоркську приміську залізницю Метро-Північ, а також купити приміську залізничну лінію Hudson Line.

В даний час ці шляхи, згідно з повідомленням MTA, знаходяться у володінні компанії з обмеженою відповідальністю Midtown Trackage Ventures.

Їй, як зазначає Bloomberg, належать активи, які колись були біля залізної дороги першого класу PennCentral Transportation (в 1970-х роках вона збанкрутувала).

Очікується, що повністю купівля нью-йоркського Центрального вокзалу, приміської залізниці Метро-Північ і лінії Hudson Line Metropolitan Transportation Authority буде схвалена 15 листопада.

Угода, за його інформацією, буде закрита через 11 місяців. Зараз Metropolitan Transportation Authority орендує ці активи.

Нагадаємо, уряд Латвії підтримав придбання чотирьох вертольотів Black Hawk загальною вартістю 175 млн євро і укладення міжурядової угоди з США.