В воинской части под Киевом отравились 20 человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

На данный момент проводится служебное расследование по факту заболевания военных

В воинской части в Василькове (Киевская область) в период с 4 по 6 декабря 2018 года отравились 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как отмечается, 4 декабря в 16:30 в медпункт воинской части, которая дислоцируется в Василькове обратились 12 военных, которые жаловались на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру. Им была оказана первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз - гастроэнтолоколит.

Уже на следующий день, 5 декабря, сотрудники регионального санитарно-эпидемиологического управления отобрали бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, кроме того, было дано предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций.

"В настоящее время под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" находятся 20 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту проводится служебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 ноября в пассажирском поезде Одесса-Запорожье отравились двое детей, по данному факту полиция открыла уголовное производство.

Также сообщалось, что в городе Нетишин Хмельницкой области сальмонеллезом заболели 60 человек - воспитанники и работники городского ясли-сада.