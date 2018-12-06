У військовій частині під Києвом отруїлись 20 осіб

Ілюстративне фото (УНІАН)

Наразі проводиться службове розслідування за фактом захворювання військових

У військовій частині у Василькові (Київська область) у період з 4 по 6 грудня 2018 року отруїлись 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Військової прокуратури Центрального регіону України.

Як зазначається, 4 грудня о 16:30 до медпункту військової частини, яка дислокується у Василькові звернулися 12 військових, які скаржилися на біль у шлунку, пронос, субфебрильну температуру. Їм було надано першу медичну допомогу та встановлено попередній діагноз - гастроентолоколіт.

Вже наступного дня, 5 грудня, працівники регіонального санітарно-епідеміологічного управління відібрали бактеріальні змиви, проби води та їжі у військовій частині, крім того, було надано припис з приводу реєстрації випадків гострих кишкових інфекцій.

"Наразі під наглядом лікарів Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" перебувають 20 осіб", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даним фактом проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 листопада у пасажирському поїзді Одеса-Запоріжжя отруїлися двоє дітей, за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що у місті Нетішин Хмельницької області сальмонельозом захворіли 60 осіб - вихованці і працівники міського ясла-саду.