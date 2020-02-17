Воинское приветствие "Слава Украине" закрепят отдельным приказом

Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине", так как его закрепят отдельным приказом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, Минобороны отмечает, что после отмены закона о строевом уставе ВСУ не будет отменено приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены.

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия "Слава Украине!" и ответа на него "Героям слава!".

Напомним, в начале февраля Рада отменила закон о строевом уставе.

Парламент утвердил приветствие "Слава Украине" в армии и полиции в октябре 2018 года. Кроме того, в тексте устава слова обращение "товариш" заменили словами "пан (пани)".