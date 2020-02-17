Військове вітання "Слава Україні" закріплять окремим наказом

Скасування стройового статуту Збройних сил України не скасує військове вітання "Слава Україні" через те, що його закріплять окремим наказом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зокрема, Міноборони зазначає, що після скасовування закону про стройовий статут ЗСУ не буде скасовано привітання "Слава Україні!" - "Героям слава!". Як тільки це скасування набуде чинності, Міністерство оборони видасть наказ, яким будуть визначені.

стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

У відповідному наказі будуть збережені визначені в даний час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме привітання "Слава Україні!" і відповіді на нього "Героям слава!".

Нагадаємо, на початку лютого Рада скасувала закон про стройовий статут.

Парламент затвердив вітання "Слава Україні" в армії та поліції в жовтні 2018 року. Крім того, у тексті статуту слова звернення "товариш" замінили словами "пан (пані)".