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Воинское приветствие "Слава Украине" закрепят отдельным приказом

Новости » Политика     17.02.2020 - 14:41
Воинское приветствие "Слава Украине" закрепят отдельным приказом
Иллюстративное фото (ngu.gov.ua)

Приказ будет издан после вступления в силу закона об отмене Устава ВСУ

Отмена строевого устава Вооруженных сил Украины не отменит воинское приветствие "Слава Украине", так как его закрепят отдельным приказом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, Минобороны отмечает, что после отмены закона о строевом уставе ВСУ не будет отменено приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". Как только эта отмена вступит в силу, Министерство обороны издаст приказ, которым будут определены.

  • строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
  • строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
  • порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
  • место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
  • обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия "Слава Украине!" и ответа на него "Героям слава!".

Напомним, в начале февраля Рада отменила закон о строевом уставе.

Парламент утвердил приветствие "Слава Украине" в армии и полиции в октябре 2018 года. Кроме того, в тексте устава слова обращение "товариш" заменили словами "пан (пани)".

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