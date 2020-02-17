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Військове вітання "Слава Україні" закріплять окремим наказом

Новини » Політика     17.02.2020 - 14:41
Військове вітання "Слава Україні" закріплять окремим наказом
Ілюстративне фото (ngu.gov.ua)

Наказ буде виданий після набуття чинності закону про скасування Статуту ЗСУ

Скасування стройового статуту Збройних сил України не скасує військове вітання "Слава Україні" через те, що його закріплять окремим наказом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зокрема, Міноборони зазначає, що після скасовування закону про стройовий статут ЗСУ не буде скасовано привітання "Слава Україні!" - "Героям слава!". Як тільки це скасування набуде чинності, Міністерство оборони видасть наказ, яким будуть визначені.

  • стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю;
  • строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;
  • порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;
  • місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;
  • обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

У відповідному наказі будуть збережені визначені в даний час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме привітання "Слава Україні!" і відповіді на нього "Героям слава!".

Нагадаємо, на початку лютого Рада скасувала закон про стройовий статут.

Парламент затвердив вітання "Слава Україні" в армії та поліції в жовтні 2018 року. Крім того, у тексті статуту слова звернення "товариш" замінили словами "пан (пані)".

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