Воинский учет для женщин. Когда вступит в силу новый список профессий

Министерство обороны уменьшило перечень специальностей и профессий по которым женщин берут на воинский учет. Сейчас ожидается одобрение от Минюста - после чего документ вступит в силу.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы вместе с Генеральным штабом решили, что столько профессий в списке военнообязанных женщин сейчас не нужно. Мы его упростили, согласовали с коллегами, отправили в Минюст и ждем от них утверждения, после этого он вступит в силу. Но Генеральный штаб имеет право в зависимости от угроз и вызовов вносить правки", - рассказал министр.

Напомним, в декабре прошлого года Минобороны опубликовало перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин в возрасте от 18 до 60 лет на учет как военнообязанных.

Добавим, впоследствии стало известно, что список профессий для воинского учета будет сокращен с 35 до 14 специальностей.