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Військовий облік для жінок. Коли набуде чинності новий список професій

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 12:47
Військовий облік для жінок. Коли набуде чинності новий список професій Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (wikipedia)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Міністерство оборони зменшило перелік спеціальностей та професій за якими жінок беруть на військовий облік. Наразі очікується схвалення від Мін'юсту - після чого документ набуде чинності.

Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми разом з Генеральним штабом вирішили, що стільки професій у списку військовозобов'язаних жінок зараз не потрібно. Ми його спростили, погодили з колегами, відправили до Мін'юсту і чекаємо від них затвердження, після цього він набуде чинності. Але Генеральний штаб має право залежно від загроз і викликів вносити правки", - розповів міністр.

Нагадаємо, в грудні минулого року Міноборони опублікувало перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на облік як військовозобов'язаних.

Додамо, згодом стало відомо, що список професій для військового обліку буде скорочений з 35 до 14 спеціальностей.

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Міністерство оборони України Збройні сили України Олексій Резніков
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