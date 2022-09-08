UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воинский учет женщин может стать обязательным только для одной профессии, - Вениславский

Фото: глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшие дни будут внесены изменения в последний приказ Министерства обороны Украины о воинском учете для женщин. В частности, Рада может сделать военный учет обязательным только для женщин-медиков.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

В то же время продолжаются дискуссии и по другим специальностям, которые могут стать обязательными.

"Верховная рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет, о постановке на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер", - заявил Вениславский.

Он заверил, что негативных последствий с 1 октября не стоит ожидать. Кроме того, никаких проблем нет, если женщина добровольно хочет поступить на военную службу.

Напомним, Минобороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Кроме того, недавно в Минобороны уже заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
воинский учетВойна России против Украины