Воинский учет женщин может стать обязательным только для одной профессии, - Вениславский

В то же время продолжаются дискуссии и по другим специальностям, которые могут стать обязательными.

"Верховная рада рассмотрит проект закона, который предложил и поддержал профильный Комитет, о постановке на военный учет. Предлагается вариант обязательного учета для женщин-медиков. Что касается других военно-учетных специальностей, то они будут носить исключительно добровольный характер", - заявил Вениславский.

Он заверил, что негативных последствий с 1 октября не стоит ожидать. Кроме того, никаких проблем нет, если женщина добровольно хочет поступить на военную службу.

Напомним, Минобороны отсрочило взятие женщин на воинский учет до 1 октября 2023 года.

Кроме того, недавно в Минобороны уже заявляли, что никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет.