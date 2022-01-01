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Воинский учет для женщин: ответы на главные вопросы

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Киев, Суббота 01 января 2022 12:00
Воинский учет для женщин: ответы на главные вопросы Фото: все, что известно о воинском учете для женщин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Женщины целого перечня конкретных профессий должны встать на воинский учет до конца 2022 года. Со следующего года за невыполнение этой нормы могут штрафовать.

Все, что об этом известно, в материале РБК-Украина.

Министерство обороны Украины утвердило перечень профессий, представительницам которых женщин будут брать на учет военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

В перечне оказалось множество популярных профессий: программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, делопроизводители, рекламщики и тому подобное. Полный список смотрите здесь.

В частности, новые нормы по военному учету относятся также к беременным и женщинам с малолетними детьми.

    Алгоритм действий

    • Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.
    • Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и по здоровью.
    • Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.
    • После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

    Штрафы

    Штрафные санкции начнут вводить после 2022 года, для украинок - это от 850 гривен, для предприятий - от 5500 гривен.

    При каком условии женщин начнут призывать в армию

    В Минобороны отметили, что это будут делать только в крайнем случае. То есть при введении военного положения или в особый период во время мобилизации.

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