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Воинский учет для женщин хотят сделать добровольным: в Раду внесли законопроект

Автор: Дмитрий Кузнецов

На сайте Верховной рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе. Как пояснил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, документ предполагает добровольную постановку на воинский учет для женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Как пояснил в своем Telegram-канале Максим Бужанский, он и еще 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций внесли в Раду законопроект №6482. Документ предлагает постановку на воинский учет женщин только в добровольном порядке.

"Исключая медиков", - уточнил Бужанский.

Напомним, ранее Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных.

Отметим, в оборонном ведомстве заявили, что планируют автоматизировать процедуру постановки на воинский учет украинцев.

РБК-Украины разбиралось в решении Минобороны о постановке на воинский учет женщин.

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