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Не призыв. Зачем женщин взяли на воинский учет: объяснения комиссара

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 20:33
Не призыв. Зачем женщин взяли на воинский учет: объяснения комиссара Фото: Зачем женщин взяли на воинский учет: объяснение комиссара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Украинских женщин и раньше брали на воинский учет - например, тех, кто получал медицинские специальности. Но поскольку эти правила учета не менялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилам военных.

Об этом РБК-Украина рассказал военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко.

При этом он добавил, что любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства.

"Учет не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом. Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и искажений - будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, которые желают присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту", - заявил Куценко.

Он отметил, что в данном случае речь идет лишь об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию.

Напомним, Минобороны Украины утвердило перечень профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Речь идет о медиках, финансистах, бухгалтерах, менеджерах и представительницах других профессий.

Подробнее в материале РБК-Украина "Воинский учет женщин в Украине: кого это касается и что известно про процедуру".

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Министерство обороны Украины
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