Все воинские части перейдут на новую систему питания в 2020 году

Министерство обороны введет новую систему питания во всех воинских частях. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Загороднюк, при новой системе питания будет применяться каталог продуктов питания. При этом реформа питания затронет все воинские части за исключением небольших, где нет смысла вводить новую систему питания.

"Со следующего года на каталог переходят все воинские части", - сказал министр обороны.

Напомним, Окружной административный суд Киева остановил переход армии на новую систему питания в июле 2019 года. 89 воинских частей должны были перейти на новую систему питания еще в 2018 году.

Как писало РБК-Украина, 16 декабря Шестой апелляционный административный суд разблокировал переход на новую систему питания в Вооруженных силах Украины. В Минобороны отмечали, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ Вооруженных сил Украины.