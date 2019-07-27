Суд остановил переход армии на новую систему питания

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Окружной административный суд признал недействительным приказ Минобороны

Окружной административный суд города Киева признал недействительным приказ Министерства обороны, который предусматривает переход Вооруженных сил Украины (ВСУ) на новую систему питания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение суда останавливает действие приказа о переходе воинских частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по каталогу 2019 года. Минобороны возмущено такими действиями.

"Приостановление действия приказа влечет за собой ряд последствий, в частности, стагнацию развития качества и уровня питания личного состава, дальнейшие возможности коррупционных проявлений в системе питания ВС Украины, возвращения к устаревшим и неэффективным подходов продовольственного обеспечения и ряда других негативных факторов", - говорится в сообщении Минобороны.

Также в Министерстве обороны заявили, что обжалуют решение суда.

Напомним, РБК-Украина писало, что в 2018 году 89 военных частей планировалось перевести на новую систему питания. Сообщалось, что полностью ВСУ должны были перейти на новую систему питания до конца 2019 года. Отмечалось, что западная военно-морская база ВМС ВС Украины полностью перешла на новую систему питания, согласно которой воинская часть закупает продовольствие.