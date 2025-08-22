Вогонь не вщухає: у російському Новошахтинську другу добу горить НПЗ після атаки дронів

У російському місті Новошахтинськ Ростовської області РФ другу добу триває масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. В ніч на 21 серпня підприємство атакували безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал ASTRA.
На опублікованих у російських пабліках відео видно густий чорний дим, який підіймається у небо і помітний за багато кілометрів.
Новошахтинський НПЗ - єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та бере участь у забезпеченні армії РФ паливом і мастильними матеріалами.
Загальний обсяг резервуарів на підприємстві перевищує 210 тисяч кубометрів.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що завод охороняли дві системи ППО "Панцир" та одна "Тор".
Однак вони не змогли повністю відбити атаку, внаслідок чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, яка триває й досі.
Вчора Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Новошахтинського заводу, який вважається одним із найбільших постачальників палива на півдні Росії та зокрема російській окупаційні армії.
У заяві йдеться, що атака була частиною комплексної операції зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин РФ.
Як відомо, цей НПЗ вже не вперше зазнає удару.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснював, що завод має ключове значення не лише для цивільного сектору, але й для військової промисловості Росії.
За його словами, мастильні матеріали, паливні добавки та інші продукти, які виробляє завод, можуть використовуватись як у цивільному секторі, так і у військовій промисловості. Тому це робить НПЗ воєнною ціллю.
Близькість заводу до українського кордону дозволяє Росії оперативно забезпечувати свої війська пальним на південному напрямку, що робить об’єкт важливим для логістики окупантів.
24 грудня 2024 року у мережі з'явились супутникові знімки наслідків атаки на Новошахтинський НПЗ. На знімках відео, що під час атаки згорів щонайменше один резервуар з паливом.