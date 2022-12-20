Вогонь по своїх: російські ЗМІ розповіли, як окупанти вбивають один одного

Повідомляється, що втрати від friendly fire несуть всі роди військ армії РФ. Про це повідомляли і експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії (RUSI), і український Генштаб ЗСУ, це також визнавали бойовики так званого "ДНР", і самі мобілізовані. Крім того, частина втрат армія РФ несе і поза зоною бойових дій. При цьому Міноборони країни-агресора приховує дані щодо таких втрат.

За словами військовий експерт Ян Матвєєв, найчастіше такі випадки пов'язані з вогнем артилерії по своїх та неточними атаками з повітря, бо їх важко коригувати у реальному часі.

Ще в листопаді командир батальйону "Схід ДНР" Олександра Ходаковського заявив, що дружній вогонь міг спричинити 60% загальних втрат російської армії, проте експерти ISW назвали цю оцінку завищеною.

Військові експерти, опитані ЗМІ, кажуть, що неможливо оцінити частку втрат від рук товаришів по службі, але деякі з них впевнені, що вона перевищує загальносвітову умовну норму і зростає у порівнянні з часткою таких втрат у перші місяці війни.

На збільшення таких втрат в останні місяці впливає низька якість управління військами та зв'язку між передовими підрозділами та тилом, а також низька забезпеченість російської армії розвідувальними дронами.

"Важливі історії" також вивчили вироки російським військовим за вбивство товаришів по службі в 2022 році. Ці випадки показують, як недбалість командування, низька якість військової підготовки виснажують війська ще до відправлення на фронт.

Так, однією з найпоширеніших статей є порушення правил поводження зі зброєю, що призвело до необережності смерті людини. У вироках повторюється майже однаковий сюжет: військовий забув поставити зброю на запобіжник і випадково чи заради жарту вистрілив у товариша по службі.

Вбивства в армії також відбуваються через пияцтво. На кількість таких втрат також впливає низький рівень компетенцій командного складу та низький рівень професійної підготовки та дисципліни військових.

Крім того, експерти з Conflict Intelligence Team зазначають, що в російських військах немає сержантів, які б стежили за дисципліною і допомагали у вирішенні конфліктів.

Крім того, військових часто судять на порушення правил керування або експлуатації бойових машин, недбалість начальників, які повинні стежити за справністю бойових машин у частині.

Повідомляється, що окупанти також вбивають один одного через побутові конфлікти, бо "здають нерви", "було багато завдань від командира і він зірвався", "хотів зняти напругу та іншого виходу не знайшов".

У вироках російським військовим фігурують і самогубства товаришів по службі.