Огонь по своим: российские СМИ рассказали, как оккупанты убивают друг друга

Сообщается, что потери от friendly fire несут все рода войск армии РФ. Об этом сообщали и эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании (RUSI), и украинский Генштаб ВСУ, это также признавали боевики так называемого "ДНР", и сами мобилизированные. Кроме того, часть потерь армия РФ несет и вне зоны боевых действий. При этом Минобороны страны-агрессора скрывает данные о таких потерях.

По словам военный эксперт Ян Матвеев, чаще всего такие случаи связаны с огнем артиллерии по своим и неточными атаками с воздуха, потому что их трудно корректировать в реальном времени.

Еще в ноябре командир батальона "Восток ДНР" Александра Ходаковского заявил, что дружественный огонь мог стать причиной 60% общих потерь российской армии, однако эксперты ISW назвали эту оценку завышенной.

Военные эксперты, опрошенные СМИ, говорят, что невозможно оценить долю потерь от рук сослуживцев, но некоторые из них уверены, что она превышает общемировую условную норму и растет по сравнению с долей таких потерь в первые месяцы войны.

На увеличение таких потерь в последние месяцы влияет низкое качество управления войсками и связи между передовыми подразделениями и тылом, а также низкая обеспеченность российской армии разведывательными дронами.

"Важные истории" также изучили приговоры российским военным за убийство сослуживцев в 2022 году. Эти случаи показывают, как халатность командования, низкое качество военной подготовки истощают войска еще до отправки на фронт.

Так, одной из самых распространенных статей является нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека. В приговорах повторяется почти одинаковый сюжет: военный забыл поставить оружие на предохранитель и случайно или ради шутки выстрелил в сослуживца.

Убийства в армии также происходят из-за пьянства. На количество таких потерь также влияет низкий уровень компетенций командного состава и низкий уровень профессиональной подготовки и дисциплины военных.

Кроме того, эксперты из Conflict Intelligence Team отмечают, что в российских войсках нет сержантов, которые бы следили за дисциплиной и помогали в решении конфликтов.

Кроме того, военных часто судят на нарушение правил вождения или эксплуатации боевых машин, халатности начальников, которые должны следить за исправностью боевых машин в части.

Сообщается, что оккупанты также убивают друг друга из-за бытовых конфликтов, потому что "сдают нервы", "было много задач от командира и он сорвался", "хотел снять напряжение и другого выхода не нашел".

В приговорах российским военным фигурируют и самоубийства сослуживцев.