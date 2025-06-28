Вогонь у Секторі Газа може припинитися вже наступного тижня, - Трамп

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Війна у Секторі Газа триває з жовтня 2023 року, коли терористи палестинського угруповання ХАМАС вторглися до Ізраїлю, вбивши та захопивши у полон сотні ізраїльтян та іноземців.

У січні 2025 року Ізраїль та ХАМАС домовилися про припинення вогню та почали реалізовувати обмін заручниками.

Впродовж наступних трьох місяців відбулося кілька раундів таких обмінів, однак у середині березня бойовики почали затягувати процес, після чого ізраїльські військові відновили масштабні бойові дії в анклаві.

У травні армія Ізраїлю розпочала масштабну операцію під назвою "Колісниця Гідеона", в рамках якої військово-повітряні сили завдають авіаударів по інфраструктурі та позиціях ХАМАС. Таким чином Ізраїль має намір встановити повний контроль над територією анклаву.

Внаслідок бойових дій, територія Сектору Газа зазнала масштабних руйнувань і загинули десятки тисяч людей. Лише за добу на 18 червня внаслідок ізраїльських обстрілів та авіаударів у в анклаві загинули десятки жителів.

Тим часом за даними ізраїльських ЗМІ, Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодили план врегулювання ситуації на Близькому Сході з п'яти пунктів.

За ним, війна у Секторі Газа має закінчитися впродовж наступних двох тижнів.

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