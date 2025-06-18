Ізраїль завдав удари по Газі: десятки загиблих серед мирних жителів

Щонайменше десятки загинули за добу в секторі Газа через нові авіаудари та обстріли Ізраїлю. Частина жертв цивільні, які чекали на гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У середу внаслідок ізраїльських обстрілів та авіаударів у секторі Газа загинули щонайменше 30 осіб.

За даними ЗМІ, серед загиблих - мешканці табору біженців Магазі та району Зейтун у центральній та північній частинах анклаву.

Унаслідок авіаударів по житлових будинках там загинуло щонайменше 14 осіб. Ще п’ятеро у таборі для переміщених у Хан-Юнісі на півдні Гази.

Окремо видання повідомляє, що 11 людей загинули від ізраїльського вогню по скупченнях палестинців, які чекали на вантажівки з гуманітарною допомогою від ООН. Трагедія сталася вздовж дороги Салахуддін у центральній Газі.

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала розслідування повідомлень про жертви серед цивільних, які чекали на їжу.

Водночас військові запевняють, що нібито дії спрямовані виключно на знищення бойового потенціалу ХАМАС і супроводжуються "запобіжними заходами для зменшення шкоди для цивільного населення".

Ці інциденти стали черговими у серії смертельних атак, що тривають з моменту часткового зняття Ізраїлем блокади сектора Газа.

Обмеження, запроваджені майже три місяці тому, досі залишаються частково чинними, незважаючи на погіршення гуманітарної ситуації.