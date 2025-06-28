Огонь в Секторе Газа может прекратиться уже на следующей неделе, - Трамп

Война Израиля с ХАМАС

Война в Секторе Газа продолжается с октября 2023 года, когда террористы палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив и захватив в плен сотни израильтян и иностранцев.

В январе 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и начали реализовывать обмен заложниками.

В течение следующих трех месяцев состоялось несколько раундов таких обменов, однако в середине марта боевики начали затягивать процесс, после чего израильские военные возобновили масштабные боевые действия в анклаве.

В мае армия Израиля начала масштабную операцию под названием "Колесница Гидеона", в рамках которой военно-воздушные силы наносят авиаудары по инфраструктуре и позициям ХАМАС. Таким образом Израиль намерен установить полный контроль над территорией анклава.

В результате боевых действий, территория Сектора Газа подверглась масштабным разрушениям, погибли десятки тысяч человек. Только за сутки на 18 июня в результате израильских обстрелов и авиаударов в анклаве погибли десятки жителей.

Между тем по данным израильских СМИ, Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке из пяти пунктов.

Согласно нему, война в Секторе Газа должна закончиться в течение следующих двух недель.

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