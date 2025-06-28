Огонь в Секторе Газа может прекратиться уже на следующей неделе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключает прекращения огня в Секторе Газа уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию лидера в Белом доме.
"Мы считаем, что в течение следующей недели будет достигнуто прекращение огня", - заявил президент.
Трамп назвал актуальную ситуацию в анклаве "ужасной" и добавил, что США поставляют в регион много средств и продуктов питания.
Он подчеркнул, что "это нужно делать", потому что "люди там умирают".
Война в Секторе Газа продолжается с октября 2023 года, когда террористы палестинской группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив и захватив в плен сотни израильтян и иностранцев.
В январе 2025 года Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и начали реализовывать обмен заложниками.
В течение следующих трех месяцев состоялось несколько раундов таких обменов, однако в середине марта боевики начали затягивать процесс, после чего израильские военные возобновили масштабные боевые действия в анклаве.
В мае армия Израиля начала масштабную операцию под названием "Колесница Гидеона", в рамках которой военно-воздушные силы наносят авиаудары по инфраструктуре и позициям ХАМАС. Таким образом Израиль намерен установить полный контроль над территорией анклава.
В результате боевых действий, территория Сектора Газа подверглась масштабным разрушениям, погибли десятки тысяч человек. Только за сутки на 18 июня в результате израильских обстрелов и авиаударов в анклаве погибли десятки жителей.
Между тем по данным израильских СМИ, Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке из пяти пунктов.
Согласно нему, война в Секторе Газа должна закончиться в течение следующих двух недель.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.