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Вогонь охопив усі поверхи. У Стамбулі спалахнув хмарочос

Фото: У Стамбулі спалахнув хмарочос (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У турецькому Стамбулі сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку. Мешканців оперативно евакуювали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Вогонь виник внизу споруди і швидко розповсюдився догори, охопивши всю будівлю.

На місці події працюють пожежники, їм вдалося приборкати полум'я. Наразі у хмарочосі триває контроль і роботи із внутрішнього та зовнішнього охолодження.

Своєю чергою мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив, що внаслідок загоряння жертв немає.

"Пожежу в багатоповерхівці в районі Фікіртепе було взято під контроль. Евакуація пройшла без загиблих. Причина пожежі стане відома після слідства", - зазначив посадовець.

Нагадаємо, у Туреччині 14 жовтня стався вибух на вугільній шахті. Внаслідок інциденту загинула 41 людина.

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Турция