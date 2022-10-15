Вогонь охопив усі поверхи. У Стамбулі спалахнув хмарочос

У турецькому Стамбулі сталася пожежа в 24-поверховому житловому будинку. Мешканців оперативно евакуювали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Вогонь виник внизу споруди і швидко розповсюдився догори, охопивши всю будівлю.
На місці події працюють пожежники, їм вдалося приборкати полум'я. Наразі у хмарочосі триває контроль і роботи із внутрішнього та зовнішнього охолодження.
Своєю чергою мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив, що внаслідок загоряння жертв немає.
"Пожежу в багатоповерхівці в районі Фікіртепе було взято під контроль. Евакуація пройшла без загиблих. Причина пожежі стане відома після слідства", - зазначив посадовець.
Нагадаємо, у Туреччині 14 жовтня стався вибух на вугільній шахті. Внаслідок інциденту загинула 41 людина.
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