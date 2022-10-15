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Вибух на шахті у Туреччині: кількість жертв знову різко зросла

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Анкара, Субота 15 жовтня 2022 16:34
Вибух на шахті у Туреччині: кількість жертв знову різко зросла Фото: кількість загиблих внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Число загиблих внаслідок вибуху на вугільній шахті в провінції Бартін на півночі Туреччини в п'ятницю досягло 41 людини.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Раніше міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що 58 зі 110 людей, які працювали в шахті на момент вибуху, були евакуйовані бригадами рятувальників, або вибралися самі. Сойлу також повідомив, що одного шахтаря було виписано з лікарні, а 10 людей все ще проходять лікування в Бартині та Стамбулі.

Влада заявила, що турецька прокуратура розпочала розслідування причин інциденту, але початкові ознаки полягали в тому, що вибух був викликаний метаном, який накопичується у вугільних шахтах.

Раніше міністр енергетики Фатіх Донмез заявив, що пожежа в шахті була значною мірою локалізована, але після інциденту, що стався на глибині 350 метрів, продовжуються роботи з ізоляції вогню та охолодження.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей. Водночас постраждали 11, з яких 4 перебувають у реанімації.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня було відомо, що жертвами вибуху на шахті в Туреччині стали 2 особи.

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