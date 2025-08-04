Вогонь і дим у РФ: ЗСУ вдарили по паливному комплексу аеропорту "Сочі"

Вчора безпілотні системи ЗСУ у тісній взаємодії з іншими складовими українського війська уразили паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", розташованого в Краснодарському краї Росії.

На території комплексу виникла сильна пожежа.

За інформацією, на аеродромі також дислокувалась російська армійська авіація, що додатково підкреслює важливість об’єкта для окупантів.

Ця операція є частиною комплексних заходів Сил оборони України, спрямованих на припинення збройної агресії РФ і знищення ключових військових і логістичних вузлів ворога.

У ЗСУ наголошують, що такі удари послаблюють здатність Росії вести війну і наближають день перемоги України.

Деталі операції та її наслідки обіцяють повідомити згодом.