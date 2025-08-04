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Огонь и дым в РФ: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

Фото: Силы обороны Украины поразили российский ГСМ аэропорта Сочи (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера беспилотные системы ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими украинского войска поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", расположенного в Краснодарском крае России.

На территории комплекса возник сильный пожар.

По информации, на аэродроме также дислоцировалась российская армейская авиация, что дополнительно подчеркивает важность объекта для оккупантов.

Эта операция является частью комплексных мероприятий Сил обороны Украины, направленных на прекращение вооруженной агрессии РФ и уничтожение ключевых военных и логистических узлов врага.

В ВСУ отмечают, что такие удары ослабляют способность России вести войну и приближают день победы Украины.

Детали операции и ее последствия обещают сообщить позже.

Операция "Паутина": СБУ нанесла удар по авиации РФ

1 июня Служба безопасности Украины начала масштабную операцию под названием "Паутина", направленную на поражение российской авиации.

Операцией лично координировал председатель СБУ Василий Малюк. Сообщается о выводе из строя более 40 вражеских самолетов.

Важно, что дроны впервые атаковали российскую Сибирь. В частности, на аэродроме "Дягилево" прозвучало около 10 взрывов.

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