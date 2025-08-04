Огонь и дым в РФ: ВСУ ударили по топливному комплексу аэропорта "Сочи"

Силы беспилотных систем нанесли удар по топливно-заправочному комплексу аэропорта "Сочи". В результате атаки на объекте возник масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Вчера беспилотные системы ВСУ в тесном взаимодействии с другими составляющими украинского войска поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", расположенного в Краснодарском крае России.
На территории комплекса возник сильный пожар.
По информации, на аэродроме также дислоцировалась российская армейская авиация, что дополнительно подчеркивает важность объекта для оккупантов.
В ВСУ отмечают, что такие удары ослабляют способность России вести войну и приближают день победы Украины.
Детали операции и ее последствия обещают сообщить позже.
1 июня Служба безопасности Украины начала масштабную операцию под названием "Паутина", направленную на поражение российской авиации.
Операцией лично координировал председатель СБУ Василий Малюк. Сообщается о выводе из строя более 40 вражеских самолетов.
Важно, что дроны впервые атаковали российскую Сибирь. В частности, на аэродроме "Дягилево" прозвучало около 10 взрывов.
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