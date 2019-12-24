Воевавшего на Донбассе американца отпустили под домашний арест

Во вторник, 24 декабря, винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения для американца Крейга Ленга, который воевал на Донбассе в составе украинской армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение в Facebook адвоката Ленга Дмитрия Моргуна.

Так, суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Ленга задержали летом 2019 года после того, как он пересек молдавско-украинскую границу. Украинские силовики сообщили, что его разыскивает Интерпол. В США его обвиняют в разбое и умышленном убийстве двух человек в штате Флорида в 2018 году.

Адвокаты американца настаивают, что отдавать Ленга в США нельзя, потому что он воевал как доброволец на Донбассе, а в Соединенных Штатах ему грозит смертная казнь.

Ленг - бывший американский военный, воевал в Ираке и Афганистане. В 2015-м году Ленг приехал в Украину. Впоследствии он присоединился к "Правому сектору", и год провел в зоне ООС. После изменений в украинском законодательстве, в 2016 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Ленг служил на передовой в районе Светлодарской дуги, но через несколько месяцев прекратил службу в украинской армии.

