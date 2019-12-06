Американец, воевавший на Донбассе, попросил статус беженца в суде в Виннице

Фото: Крейг Ленг (radiosvoboda.org)

Бывшего американского военнослужащего в Штатах подозревают в двойном убийстве

Бывший американский военнослужащий Крейг Ленг, который в 2015 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, попросил статус беженца в Винницком городском суде. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что суд продлил на два месяца Крейга Ленга до 3 февраля 2020 года. Ленг, который воевал на стороне украинской армии, попросил у суда защиты и статус беженца, пообещав не уходить, быть законопослушным и находиться под домашним арестом, чтобы иметь возможность кормить семью.

"Кроме того, бывший американский военный пожаловался на свое состояние здоровья. Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки требуют экстрадиции Крейга Ленга, его подозревают в двойном убийстве. 8 октября суд в Виннице арестовал американца на 60 суток", - уточнили в "Радио Свобода".

Напомним, 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате погиб сын депутата. Впоследствии заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что один из задержанных, которого подозревают в покушении на Соболева, три года воевал на Донбассе.

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