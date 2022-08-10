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Воевал на стороне Украины. В Италии мужчину будут судить за "наемничество"

Новина українською →
Италия, Среда 10 августа 2022 21:09
Воевал на стороне Украины. В Италии мужчину будут судить за "наемничество" Фото: в Италии мужчину будут судить за "наемничество" из-за участия в войне в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Прокуратура Генуи объявила обвинения Кевину Чьяппалоне, 19-летнему гражданину Италии, стороннику ультраправого движения "Каза Паунд", который приехал в Украину воевать против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Заместитель прокурора Генуи Марко Дзокко обвиняет мужчину в том, что он якобы является "наемником", который вступил в ряды "Украинской Интернациональной бригады" (в Украине существует лишь Интернациональный легион - ред.).

Чьяппалоне рассказал в интервью Panorama, что он решил помочь в обороне Украины после заявлений президента РФ Владимира Путина о "денацификации". После этого Отдел общих расследований и специальных операций Италии (DIGOS) начал расследование против него.

Следствие отмечает, что у итальянца не было предыдущего военного опыта, и он уехал из Италии в мае. Далее он, вероятно, попал в Украину через польскую границу. После военной подготовки он поехал на Донбасс.

Отмечается, что сейчас мужчина является единственным подозреваемым по делу, но DIGOS не исключает, что в Украине могут воевать и другие граждане Италии, а в стране якобы может существовать "сеть вербовщиков".

Участники "Каза Паунд", в которую входит Чьяппалоне, сказали следователям, что он самостоятельно нашел информацию о присоединении к украинскому сопротивлению через интернет, до Польши добрался самолетом, а затем на автобусе доехал до Украины.

В случае доказательства вины мужчине грозит от 2 до 7 лет лишения свободы. Это первое обвинение в "наемничестве", выдвинутое гражданину Италии из-за участия в войне в Украине.

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