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Воював на боці України. В Італії чоловіка судитимуть за "найманство"

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Італія, Середа 10 серпня 2022 21:09
Воював на боці України. В Італії чоловіка судитимуть за "найманство" Фото: в Італії чоловіка судитимуть за "найманство" через участь у війні в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прокуратура Генуї оголосила звинувачення Кевіну Чьяппалоне, 19-річному громадянину Італії, прихильнику ультраправого руху "Каза Паунд", який поїхав в Україну воювати проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Заступник прокурора Генуї Марко Дзокко звинувачує чоловіка в тому, що він начебто є "найманцем", який долучився до лав "Української Інтернаціональної бригади" (в Україні існує лише Інтернаціональний легіон - ред.).

Чьяппалоне розповів в інтерв'ю Panorama, що він вирішив допомогти в обороні України після заяв президента РФ Владіміра Путіна про "денацифікацію". Після цього Відділ загальних розслідувань і спеціальних операцій Італії (DIGOS) почав розслідування проти нього.

Слідство зазначає, що італієць не мав попереднього військового досвіду й виїхав з Італії у травні. Далі він, ймовірно, потрапив до України через польський кордон. Після військової підготовки він поїхав на Донбас.

Зазначається, що наразі чоловік є єдиним підозрюваним у справі, але DIGOS не виключає, що в Україні можуть воювати й інші громадяни Італії, а в країні нібито може існувати "мережа вербувальників".

Учасники "Каза Паунд", до якої входить Чьяппалоне, сказали слідчим, що він самостійно знайшов інформацію про долучення до українського спротиву через інтернет, до Польщі дістався літаком, а потім автобусом доїхав до України.

У разі доведення вини чоловіку загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі. Це перше звинувачення в "найманстві", висунуте громадянину Італії через участь у війні в Україні.

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Італія Війна Росії проти України
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