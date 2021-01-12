ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Воевал против ВСУ в районе Дебальцево": боевику грозит до 15 лет тюрьмы

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области будут судить жителя села Красная Поляна Великоновоселковского района. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в участии вооруженных формированиях и террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.

Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 года мужчина вступил в "батальон Восток", а потом в незаконные вооруженные формирования РФ "Б2 Казачий Союз войска Донского".

Самые читаемые новости

Обвиняемый около года воевал против Вооруженных сил Украины в районе городов Дебальцево, Углегорск, поселках Пески и Спартак Ясиноватского района, а также на территории международного аэропорта "Донецк".

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Донецкой области также будут судить сотрудника так называемой "военной полиции ДНР", однако заочно. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Кроме того, в Луганской области будут судить организатора "референдума" в 2014 году.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДНРДонецкая областьПрокуратура