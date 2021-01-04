ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Луганской области организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы

Луганская область, Понедельник 04 января 2021 22:01
В Луганской области организатору "референдума" в 2014 году грозит 10 лет тюрьмы
Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Луганской области будут судить главу так называемого "народного совета", который в 2014 году инициировал проведение незаконного "референдума". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что прокуратура направила в суд обвинительный акт по данному факту.

"Досудебным расследованием установлено, что в начале мая 2014 так называемый глава "народного совета" по предварительному сговору с группой лиц инициировал и провел съезд председателей районных и городских советов Луганской области", - сообщили в прокуратуре.

Впоследствии на заседании "народный совет Луганской области" наделил Валерия Болотова полномочиями "народного губернатора Луганской области". Позже глава "народного совета" обратился к Болотову с просьбой провести "референдум".

"В дальнейшем, так называемый глава "народного совета", находясь на центральной площади города Луганска с целью легитимизации результатов "референдума" совершил публичные призывы, направленные на признание самостоятельности "Луганской народной республики", - добавили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области осудили за организацию так называемого "референдума ДНР" женщину. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы.

Кроме этого сообщалось, что в Мариуполе к четырем годам тюрьмы приговорили боевика так называемого "ДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ЛуганскреферендумСуд

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь