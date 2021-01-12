"Воював проти ЗСУ в районі Дебальцевого": бойовику загрожує до 15 років в'язниці

В Донецькій області судитимуть жителя села Червона Поляна Великоновосілківського району. Його звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також в участі збройних формуваннях і терористичної організації.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що обвинувальний акт направлений в Червоноармійський районний суд для розгляду по суті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2014 року чоловік вступив в "батальйон Схід", а потім у незаконні збройні формування РФ "Б2 Козачий Союз війська Донського".

Обвинувачений близько року воював проти Збройних сил України в районі міст Дебальцеве, Вуглегірськ, селищах Піски і Спартак Ясинуватського району, а також на території міжнародного аеропорту "Донецьк".

Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Донецькій області також судитимуть працівника так званої "військової поліції ДНР", але заочно. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Крім того, у Луганській області судитимуть організатора "референдуму" у 2014 році.