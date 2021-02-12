Воевал против Украины в Донецком аэропорту: суд приговорил боевика группы "Восток"

В Черновицкой области суд заочно вынес приговор боевику так называемой "ДНР", участнику группировки "Восток". Его осудили на 10 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, уроженец села Очеретное Донецкой области в мае 2014 года присоединился к группировке "Восток". В составе нее он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранителей в районе Донецкого аэропорта, возле Савур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки.
Сейчас боевик скрывается на временно оккупированных территориях Донецкой области. Он объявлен в розыск по ч.1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).
Ранее сообщалось, что в Донецкой области бывшего сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР". Бывшему правоохранителю грозит до 15 лет за решеткой.