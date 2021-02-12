Воевал против Украины в Донецком аэропорту: суд приговорил боевика группы "Восток"

В Черновицкой области суд заочно вынес приговор боевику так называемой "ДНР", участнику группировки "Восток". Его осудили на 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, уроженец села Очеретное Донецкой области в мае 2014 года присоединился к группировке "Восток". В составе нее он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранителей в районе Донецкого аэропорта, возле Савур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки.

Сейчас боевик скрывается на временно оккупированных территориях Донецкой области. Он объявлен в розыск по ч.1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).