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Воевал против Украины в Донецком аэропорту: суд приговорил боевика группы "Восток"

Автор: Роман Тверденко

В Черновицкой области суд заочно вынес приговор боевику так называемой "ДНР", участнику группировки "Восток". Его осудили на 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным следствия, уроженец села Очеретное Донецкой области в мае 2014 года присоединился к группировке "Восток". В составе нее он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранителей в районе Донецкого аэропорта, возле Савур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки.

Сейчас боевик скрывается на временно оккупированных территориях Донецкой области. Он объявлен в розыск по ч.1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

Ранее сообщалось, что в Донецкой области бывшего сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР". Бывшему правоохранителю грозит до 15 лет за решеткой.

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