RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Воював проти України в Донецькому аеропорту: суд засудив бойовика групи "Схід"

Автор: Роман Тверденко

У Чернівецькій області суд заочно виніс вирок бойовику так званої "ДНР", учаснику угруповання "Схід". Його засудили на 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Популярні новини
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
У Вінниці чоловік погрожував підірвати вибухівку в магазині солодощів 11 лютого 2021
У Києві закривають школи і садки. У КМДА назвали причину 10 лютого 2021
Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА 11 лютого 2021
Знову Московський. Суд в Києві скасував перейменування проспекту Бандери 11 лютого 2021
Під Горлівкою російський снайпер вбив бійця ЗСУ 11 лютого 2021
КПВВ "Золоте" і "Щастя" відсутні з боку окупантів на Донбасі, - ОБСЄ 11 лютого 2021
У рейтингу партій сталися зміни: партія Порошенка вийшла на перше місце 11 лютого 2021
Різке похолодання йде в Україну: синоптики назвали дату 11 лютого 2021

За даними слідства, уродженець села Очеретне Донецької області у травні 2014 року приєднався до угруповання "Схід". У складі нього він брав участь у бойових діях проти українських військових і правоохоронців в районі Донецького аеропорту, біля Савур-Могили, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Пісків та Авдіївки.

Зараз бойовик ховається на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Він оголошений в розшук за ч.1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області колишнього співробітника Служби безпеки України підозрюють у співпраці з терористами так званої "ДНР". Колишньому правоохоронцю загрожує до 15 років за ґратами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України СудДНР
Читайте також
Низка українських ЗМІ фінансується грошима з "ДНР", - Аваков
Прогноз погоди