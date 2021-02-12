ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Воевал против Украины в Донецком аэропорту: суд приговорил боевика группы "Восток"

Новина українською → Черновицкая область, Пятница 12 февраля 2021 15:17
Воевал против Украины в Донецком аэропорту: суд приговорил боевика группы "Восток" Фото: Донецкий аэропорт (facebook com andriy shor)
Автор: Роман Тверденко

В Черновицкой области суд заочно вынес приговор боевику так называемой "ДНР", участнику группировки "Восток". Его осудили на 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, уроженец села Очеретное Донецкой области в мае 2014 года присоединился к группировке "Восток". В составе нее он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранителей в районе Донецкого аэропорта, возле Савур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки.

Сейчас боевик скрывается на временно оккупированных территориях Донецкой области. Он объявлен в розыск по ч.1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации).

Ранее сообщалось, что в Донецкой области бывшего сотрудника Службы безопасности Украины подозревают в сотрудничестве с террористами так называемой "ДНР". Бывшему правоохранителю грозит до 15 лет за решеткой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Суд ДНР
NEWS
Обострение на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца ВСУ
Обострение на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца ВСУ
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир