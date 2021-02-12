Воював проти України в Донецькому аеропорту: суд засудив бойовика групи "Схід"

У Чернівецькій області суд заочно виніс вирок бойовику так званої "ДНР", учаснику угруповання "Схід". Його засудили на 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, уродженець села Очеретне Донецької області у травні 2014 року приєднався до угруповання "Схід". У складі нього він брав участь у бойових діях проти українських військових і правоохоронців в районі Донецького аеропорту, біля Савур-Могили, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Пісків та Авдіївки.

Зараз бойовик ховається на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Він оголошений в розшук за ч.1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).