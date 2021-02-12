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Воював проти України в Донецькому аеропорту: суд засудив бойовика групи "Схід"

Новость на русском → Чернівецька область, П'ятниця 12 лютого 2021 15:17
Воював проти України в Донецькому аеропорту: суд засудив бойовика групи "Схід" Фото: Донецький аеропорт (facebook com andriy shor)
Автор: Роман Тверденко

У Чернівецькій області суд заочно виніс вирок бойовику так званої "ДНР", учаснику угруповання "Схід". Його засудили на 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, уродженець села Очеретне Донецької області у травні 2014 року приєднався до угруповання "Схід". У складі нього він брав участь у бойових діях проти українських військових і правоохоронців в районі Донецького аеропорту, біля Савур-Могили, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Пісків та Авдіївки.

Зараз бойовик ховається на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Він оголошений в розшук за ч.1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації).

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області колишнього співробітника Служби безпеки України підозрюють у співпраці з терористами так званої "ДНР". Колишньому правоохоронцю загрожує до 15 років за ґратами.

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