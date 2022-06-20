Воинский учет женщин. Как действует приказ в условиях военного положения

При этом по его словам, до какого времени нужно встать на учет, пока неизвестно. На военный учет должны стать женщины по следующим специальностям (программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники и др.).

Что произойдет после того, как женщина станет на учет?

После того, как женщина стала на военный учет, она военнообязанная. Это значит, что она находится в запасе вооруженных сил или других военных формирований. Женщин, состоящих на воинском учете, могут, например, призвать на военную службу. Пока необходимости мобилизовать женщин нет.

При этом в мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Если у женщины несовершеннолетние дети, то призыва на военную службу через мобилизацию она не подлежит (при наличии детей до 18 лет). Такие женщины могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.

Может ли женщина, состоя на учете, уехать за границу?

В период военного положения военнообязанным женщинам ограничили выезд за пределы Украины. Это не касается тех, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Полный перечень неподлежащих есть в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации.

У военнообязанных женщин есть такие же обязанности, как и у военнообязанных мужчин. Они описаны в постановлении Кабинета Министров "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных".

То есть:

быть на военном учете по месту жительства. В случае временного убытия за пределы Украины по месту консульского учета в дипломатических учреждениях Украины;

появляться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах;

не менять место жительства без разрешения военного комиссара, руководителей СБУ или Службы внешней разведки после объявления мобилизации и в военное время;

проходить медицинское освидетельствование и лечение;

проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять воинскую обязанность в запасе;

за семь дней прийти в территориальный центр для снятия с военного учета, если нужно сменить место жительства, поехать в командировку, на учебу, в отпуск или лечение (на более трех месяцев за пределы Украины). Также если меняется место жительства в черте города, но в другом административном районе;

за семь дней сообщать органам, в которых состоят на военном учете, об изменении семейного положения, состоянии здоровья, адреса места жительства (нахождения), образования, места работы и должности;

немедленно сообщать территориальным центрам комплектования (органам СБУ) о потере военно-учетного документа;

При этом женщина не может отказаться становиться на военный учет. Это предусмотрено законом "О воинской обязанности и военной службе". Среди исключений - непригодность по состоянию здоровья и возрасту, а также если имеет специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.



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