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Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях

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Киев, Суббота 11 июня 2022 11:10
Выбросил повестку и скрылся. В СНБО предупредили о последствиях Фото: за уклонение от мобилизации грозят штрафы и реальные сроки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрен штраф в размере от 1700 до 3400 грн. Также за уклонение от призыва нарушителю грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Где могут вручать повестки

Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту проживания, работы, но и на улицах или же на блокпостах. Такой формат не противоречит закону.

После повестки на войну?

В СНБО объясняют, что в повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

То есть, вручение повестки не означает мобилизацию. Прежде всего вызов в военкомат - для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.

Напомним, что Верховная рада Украины приняла законопроект о продолжении мобилизации. Таким образом, она продлится до 23 августа.

Подробнее об особенностях призыва читайте в материале РБК-Украина "Мобилизация в Украине: ответы на главные вопросы".

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мобилизация в Украине Призыв в армию
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