Військовий облік жінок. Як діє наказ в умовах воєнного стану

Військовий облік жінок стартує з 1 жовтня. Але в умовах воєнного стану не обов'язково чекати до жовтня, а можна стати на облік зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника юридичної групи обласного територіального центру комплектування Юрія Гриви, пише "Суспільне".
При цьому за його словами, до якого часу треба стати на облік, поки невідомо. На військовий облік мають стати жінки наступних спеціальностей (програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники та ін.).
Що відбудеться після того, як жінка стане на облік?
Після того, як жінка стала на військовий облік, вона є військовозобов'язаною. Це означає, що вона перебуває у запасі збройних сил, чи інших військових формувань. Жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть, наприклад, призвати на військову службу. Наразі необхідності мобілізувати жінок немає,
При цьому у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).
Якщо жінка має неповнолітніх дітей, то призову на військову службу через мобілізацію вона не підлягає (при наявності дітей до 18 років). Такі жінки можуть бути призвані на військову службу лише за їх згоди і тільки за місцем проживання.
Чи може жінка, перебуваючи на обліку, виїхати за кордон?
На період воєнного стану військовозобов'язаним жінкам обмежили виїзд за межі України. Це не стосується тих, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Повний перелік тих, хто не підлягає, є у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
У військовозобов’язаних жінок є такі ж самі обов'язки, як і у військовозобов’язаних чоловіків. Вони описані в постанові Кабінету міністрів "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних".
Тобто:
Штрафи
Як повідомлялось, мобілізацію в Україні продовжили й повістки продовжують приходити. Оскільки термін мобілізації становить три місяці, а її продовжили 24 травня, то варто очікувати закінчення призову 23 серпня.
Нагадаємо, в Україні за неявку до військкомату без поважних причин передбачений штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. Також за ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.
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