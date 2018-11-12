Військовий літак США зазнав аварії в Японії

Літак здійснював тренувальний політ
Американський військовий ударний винищувач F/A-18 зазнав аварії, впавши у море в районі японської префектури Окінава під час тренувального польоту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телекомпанію NHK.
Повідомляється, що два члени екіпажу катапультувалися і врятовані.
За даними телекомпанії, інцидент стався о 12:45 за місцевим часом (5:45 Київ) в 250 км на схід від міста Наха.
У Міністерстві оборони заявили, що попередньо причиною аварії стала проблема з двигуном. Для проведення рятувальної операції було залучено американський військовий вертоліт.
Додамо також, що ударний винищувач F/A-18 злетів з авіаносця США "Рональд Рейган" і здійснював тренувальний політ.
Нагадаємо, в кінці жовтня Збройні сили Штатів і Японії почали великомасштабні спільні навчання Keen Sword на базі Місава в префектурі Аоморі. Зазначалося, що мета навчань полягає у відпрацюванні спільних дій під час надзвичайних ситуацій.
Як писало РБК-Україна раніше, в середині жовтня військові амфібійних сил Японії провели в японській префектурі Кагосіма спільні навчання з морськими піхотинцями США, метою яких було відпрацювання дій при обороні віддалених територій.