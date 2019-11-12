Военный прокурор назвал число уголовный производств в отношении "Укроборонпрома"

На сегодня у Генеральной прокуратуры есть более сотни уголовных производств, которые касаются "Укроборонпрома". Об этом заявил заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

В целом, это 134 уголовных производства, в которых по словам Чумака, "фигурируют миллиарды гривен".

"Они (эти уголовные производства, - ред.) по одним и тем же статьям: или злоупотребление властью, которые приводят к серьезным убыткам государству, либо хищение, либо завладение имуществом", - заявил Чумак.

Он также добавил, что прокуратура работает абсолютно без политического давления и "без политических предпочтений".

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с коллективами трех харьковских заводов, которые входят в "Укроборонпром". По состоянию на 1 ноября 2019 года предприятия задолжали работникам 463 млн гривен. В связи с этим Зеленский призвал гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса провести консультации с правительством относительно решения вопроса погашения задолженности по зарплате.