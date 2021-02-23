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Военный переворот в Мьянме: США ввели санкции против двух генералов

Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух членов военной хунты Мьянмы. Также США пригрозили дальнейшими действиями из-за государственного переворота.

Об этом пишет Reuters.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов заявило, что этот шаг был нацелен на генерала Маунг Маунг Кьяу, который является главнокомандующим ВВС, и генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, бывшего начальника штаба армии и командующего одной из спецопераций вооруженных сил. бюро, которые контролируют операции из столицы Нейпьидо.

"Военные должны изменить свои действия и срочно восстановить демократически избранное правительство, иначе министерство финансов без колебаний предпримет дальнейшие действия", - говорится в заявлении министерства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил угрозу.

"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия против тех, кто совершает насилие и подавляет волю народа", - говорится в заявлении Блинкена.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота в Мьянме.

Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

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