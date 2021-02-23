Военный переворот в Мьянме: США ввели санкции против двух генералов

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух членов военной хунты Мьянмы. Также США пригрозили дальнейшими действиями из-за государственного переворота.
Об этом пишет Reuters.
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов заявило, что этот шаг был нацелен на генерала Маунг Маунг Кьяу, который является главнокомандующим ВВС, и генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, бывшего начальника штаба армии и командующего одной из спецопераций вооруженных сил. бюро, которые контролируют операции из столицы Нейпьидо.
"Военные должны изменить свои действия и срочно восстановить демократически избранное правительство, иначе министерство финансов без колебаний предпримет дальнейшие действия", - говорится в заявлении министерства.
Госсекретарь США Энтони Блинкен повторил угрозу.
"Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия против тех, кто совершает насилие и подавляет волю народа", - говорится в заявлении Блинкена.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота в Мьянме.
Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.