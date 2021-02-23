Госдеп США отреагировал на подавление протестов в Мьянме

Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота в Мьянме. Госдеп США осуждает подавление мирных протестов в стране.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос, почему Соединенные Штаты не ввели санкции против конгломератов, принадлежащих военным, ответил что США уже ввели санкции в отношении некоторых лиц и организаций, связанных с переворотом.

Он также добавил, что "могут быть дополнительные политические рычаги, которые мы можем использовать, когда дело доходит до наших цель поддержки народа Бирмы".