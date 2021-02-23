ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Госдеп США отреагировал на подавление протестов в Мьянме

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 01:47
Госдеп США отреагировал на подавление протестов в Мьянме Фото: флаг США (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты могут предпринять дополнительные действия против лидеров военного переворота в Мьянме. Госдеп США осуждает подавление мирных протестов в стране.

Об этом пишет Reuters.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на вопрос, почему Соединенные Штаты не ввели санкции против конгломератов, принадлежащих военным, ответил что США уже ввели санкции в отношении некоторых лиц и организаций, связанных с переворотом.

Он также добавил, что "могут быть дополнительные политические рычаги, которые мы можем использовать, когда дело доходит до наших цель поддержки народа Бирмы".

Напомним, ранее в Мьянме во время разгона акции протеста против мьянманских военных по меньшей мере погибли два человека.

Как известно, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Мьянма
NEWS
Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже
Трое украинских военных погибли в результате пожара в блиндаже
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ