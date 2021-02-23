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Військовий переворот в М'янмі: США ввели санкції проти двох генералів

Автор: Инна Собора

Сполучені Штати ввели санкції проти двох членів військової хунти М'янми. Також США пригрозили подальшими діями через державного перевороту.

Про це пише Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів заявило, що цей крок був націлений на генерала Маунг Маунг Кьяу, який є головнокомандувачем ВПС, генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, колишнього начальника штабу армії і командувача однієї із спецоперацій збройних сил. бюро, які контролюють операції з столиці Нейпьидо.

"Військові повинні змінити свої дії і терміново відновити демократично обраний уряд, інакше міністерство фінансів без коливань зробить подальші дії", - йдеться в заяві міністерства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повторив загрозу.

"Ми без вагань зробимо подальші дії проти тих, хто чинить насильство і пригнічує волю народу", - йдеться в заяві Блинкена.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть зробити додаткові дії проти лідерів військового перевороту в Країні.

Як відомо, протести в М'янмі почалися після військового перевороту. Військові захопили владу в країні після поразки на виборах. Вони заарештували президента і ще ряд членів керівництва М'янми.

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