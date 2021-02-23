Військовий переворот в М'янмі: США ввели санкції проти двох генералів

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів заявило, що цей крок був націлений на генерала Маунг Маунг Кьяу, який є головнокомандувачем ВПС, генерал-лейтенанта Мо Мьинт Тун, колишнього начальника штабу армії і командувача однієї із спецоперацій збройних сил. бюро, які контролюють операції з столиці Нейпьидо.

"Військові повинні змінити свої дії і терміново відновити демократично обраний уряд, інакше міністерство фінансів без коливань зробить подальші дії", - йдеться в заяві міністерства.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повторив загрозу.

"Ми без вагань зробимо подальші дії проти тих, хто чинить насильство і пригнічує волю народу", - йдеться в заяві Блинкена.