Военный корабль США зашел в Черное море

Американский эсминец УРО "Росс" (эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием) зашел в Черное море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Эсминец зашел в акваторию моря в 17:30 в воскресенье.

Эсминец "Росс", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" и системой противоракетной обороны "Иджис", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Корабль является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, в декабре в черноморские воды вечером, 15 декабря, вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71. Этот американский военный корабль в 2016 году вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "СиБриз-2016".

Эсминец относится к кораблям типа "Арли Берк", построен на верфи Ingalls Shipbuilding, спущен на воду в марте 1996 года и приписан к морской базе Норфолк, штат Виргиния.

Добавим, в октябре в Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами для Украины.