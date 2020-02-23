Військовий корабель США зайшов у Чорне море

Американський есмінець УРО "Росс" (ескадрений міноносець з керованою ракетною зброєю) зайшов в Чорне море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний центр управління обороною РФ.

Есмінець зайшов в акваторію моря о 17:30 в неділю.

Есмінець "Росс", оснащений крилатими ракетами "Томагавк" і системою протиракетної оборони "Іджіс", розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в Рота. Корабель є складовою частиною програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, в грудні в чорноморські води ввечері, 15 грудня, увійшов американський ракетний есмінець USS Ross DDG 71. Цей американський військовий корабель в 2016 році разом з десантним судном LSD41 "Уитби Айленд" брав участь в міжнародних навчаннях "Сібріз 2016".

Есмінець відноситься до кораблів типу "Арлі Берк", побудований на верфі Ingalls Shipbuilding, спущений на воду в березні 1996 року і приписаний до морській базі Норфолк, штат Віргінія.

Додамо, в жовтні в Чорне море увійшов суховантаж Ocean Freedom з військовими катерами для України.