Военный корабль России нарушил территориальные воды Дании
Дания обвинила Россию в нарушении территориальных вод. Российский военный корабль нарушил водное пространство страны в Балтийском море.
Об этом заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра в Twitter.
Инцидент произошел в ночь на 17 июня. Российский корабль дважды зашел в датские территориальные воды. После того, как военно-морские силы Дании установили с кораблем радиосвязь, он покинул периметр.
"Это глубоко безответственная, грубая и полностью неприемлемая российская провокация... Методы запугивания против Дании не работают", - отметил министр.
После этого в МИД Дании был вызван российский посол.
Напомним, что Россия продолжает блокировать украинские морские порты, чем делает невозможным экспорт украинских товаров.
При этом глава Кремля Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна.
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