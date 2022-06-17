Военный корабль России нарушил территориальные воды Дании

Дания обвинила Россию в нарушении территориальных вод. Российский военный корабль нарушил водное пространство страны в Балтийском море.

Об этом заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод, сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра в Twitter .

Инцидент произошел в ночь на 17 июня. Российский корабль дважды зашел в датские территориальные воды. После того, как военно-морские силы Дании установили с кораблем радиосвязь, он покинул периметр.

"Это глубоко безответственная, грубая и полностью неприемлемая российская провокация... Методы запугивания против Дании не работают", - отметил министр.

После этого в МИД Дании был вызван российский посол.